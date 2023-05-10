2019年時台灣電商交易占比在零售業僅5.3％，疫情爆發促成電子商務爆炸性成長，2022電商交易占已來到9.5％，即便如今疫情解封，但消費者已開始仰賴線上購物的便利性，因此未來電商交易量仍會持續成長。

綠界未來將提供線上多元且穩定的支付服務，因應線上市場變化持續推出產品服務，如ECshop、閘道、電子發票、物流、票券，一站式解決電商賣家全方位的需求，會員數也正式突破37萬家。

綠界科技去年已開始布局線下支付，推出「次世代OMO刷卡機」，並與國內多家收單銀行合作，提供實體門市信用卡、感應支付等非現金交易，並支援整合線上線下的POS系統。除此之外，綠界科技推出長租、短租、快速急件的多元申請方案，給予商家更彈性便利的選擇。

除了本業，也積極與跨產業合作，2022年底與裕隆汽車集團旗下子公司裕融企業達成策略聯盟合作，推出更完整的全情境分期模式，提供商家與消費者更全面的支付工具。