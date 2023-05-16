受到全球景氣趨緩影響，我國近日製造業仍有近1萬4946人實施無薪假，據勞動部調查指出，今年第三季人力淨需求達6萬147人、相較去年同期的8萬6829人下滑2.6萬人或為30.7％、減少人數創下近7年來新高，光製造業下滑人數2萬2640人，僅剩1萬9808人。

據調查指出，今年第三季人力需求淨增加6萬人，各事業單位112年7月底較4月底預計增加人力者占29.3％、減少人力者3.4％、人力需求不變者63.1％、無法預估者4.3％；需求人數預計增加6.8萬人、減少8千人，淨增加6萬人。

雖然製造業大幅減少，但與此同時，如營建工程業為近12年來同期最高、達3450人，批發及零售業同期需求人數為近12年來次高、達8927人，運輸及倉儲業為12年來同期最高、達2676人，住宿及餐飲業則也為12年來同期次高、達7292人，支援服務業（旅行社）則為近8年來新高、達4521人。

勞動部統計處處長梅家瑗分析，受到全球景氣走緩，終端需求平疲，抑制我國外貿動能，且我國製造業多為外銷導向、才會使製造業徵才人數減少，但隨著民生經濟恢復常軌、消費人潮顯著回流，且逢暑假旅遊旺季，事業單位仍需增補人力，導致整體人力需求雖然部分降溫，但仍在高檔。