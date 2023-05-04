雖然今年科技股普遍表現不佳，但美國晶片大廠輝達股價卻逆勢上漲逾90%，使空頭已損失約50.9億美元（折合約新台幣1600億元），是今年迄今讓空頭損失最慘重的股票。

金融數據公司S3 Partners數據顯示，輝達是2023年至今讓空頭虧損最多的股票，空頭明顯開始退散，根據統計，輝達今年空頭部位減少704萬股、降幅達18％，空單餘額占目前流通量的1.32％，創下2022年10月以來最低。

除了輝達外，蘋果和特斯拉也讓空頭大失血，蘋果今年以來上漲約 30%，空頭因此損失44.7億美元；特斯拉也回漲約33%，空頭虧損36.5億美元。

美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）今年以來股價飆漲90%，連原本看空的匯豐（HSBC）分析師Frank Lee也把投資評級從減碼上調到買進，理由是人工智慧（AI）晶片的定價能力太驚人。Lee將輝達目標價從175美元上調至355美元，最新目標價是以50倍本益比來估算。