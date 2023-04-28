在臉書（Facebook）母公司Meta公布亮眼財報後，華爾街股市今天繳出數週來的最佳表現，而銀行股也回彈。
道瓊工業指數勁揚524.29點或1.57%，以33826.16點作收。
標準普爾500指數大漲79.36點或1.96%，收4135.35點。
科技股那斯達克指數揚升287.89點或2.43%，收12142.24點。
費城半導體指數上漲18.60點或0.64%，收2941.59點。（譯者：楊昭彥）1120428
在臉書（Facebook）母公司Meta公布亮眼財報後，華爾街股市今天繳出數週來的最佳表現，而銀行股也回彈。
道瓊工業指數勁揚524.29點或1.57%，以33826.16點作收。
標準普爾500指數大漲79.36點或1.96%，收4135.35點。
科技股那斯達克指數揚升287.89點或2.43%，收12142.24點。
費城半導體指數上漲18.60點或0.64%，收2941.59點。（譯者：楊昭彥）1120428
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