義隆第一季營收24.05億元，季增加22.5%、年減少41.3%；單季稅後淨利為2.43億元，季增加22.5%、年減少68.6%；單季每股獲利為1.08元。單季毛利率為40.7%、相較去年第四季成長1.7個百分點、相較去年同期減少6.5個百分點；營業利益率8.8%、相較去年第四季成長7.82個百分點，相較去年同期減少18.3個百分點。

義隆第一季觸控產品占比營收77%，三大觸控產品線都優於去年第四季，其中，Touch Pad(觸控板)、Touch Screen(觸控螢幕)增加3成，指紋產品更是季增7成。

董事長葉儀(日告)表示，目前已經有看到市場回溫跡象，義隆預計第二季營收落在26~28億元，季增加8.1%~16.42%，單季毛利率落在41%~43%，營業利益率落在11%~15%，費用則與第一季相當。產品部分，第二季預計觸控板模組季增1成、Touch Screen成長3成以上、指紋產品成長2~3成；非觸控的產線部分，指向與MCU(微控制器)均都季增個位數到雙位數百分比。

葉儀(日告)表示，現階段Touch Screen交期約四周，儘管有急單，但是客戶端保守下，所以看到主要還是以急單為主，只是還是有感受到市場慢慢再回溫，義隆預計第三季有機會再比第二季好。毛利率表現上，由於晶圓成本上漲，加上大環境不佳下，客戶會要求合理反饋，故預計今年毛利率會比去年差。

就上下半年比重來看，葉儀(日告)談到，以歷年經驗來看，上下半年營收多落在45:55，今年現階段客戶端依舊保守，而義隆在規劃投片、產品還是多朝這百分比規劃。消費市場仍疲弱，義隆的消費型NB占比還是比較高，但義隆近年來持續拉高商用型NB比重，未來有機會上看2~3成。

義隆在第一季已經100%提列1.6億元的庫存跌價損失，主要集中在IC產品庫存跌價損失，目前出貨量依舊低迷，後續要端看產業狀況，看是否有機會回沖，但由於IC產品週期為2~3年，故很有機會回沖。義隆第一季庫存天數進一步升高到逾200天，義隆表示，今年期望可以調整到正常合理天數(疫情前低於100天)，目前客戶存貨也漸漸回到合理狀況，義隆也會持續調整庫存，目標是逐季下降。