瑞鼎第一季合併營收36.6億元，季減12.7%，較去年同期減少52.4％；毛利率27.6%，季減3.5%，較去年同期減少17.5%；營業淨利1.9億元，季減62.2%，較去年同期減少87.7%；稅後淨利1.7億元，季減57.4%，較去年同期減少89.3%；每股盈餘2.21元。

董事長黃裕國表示，今年第一季消費性電子持續受到供應鏈庫存調整的影響，為此瑞鼎已針對長期供貨合約(LTA)無法達到預期效益的部份做一次性的認列處理，影響毛利率約2~3%，在第二季之後能保有採購數量與價格的彈性。終端市場筆記型電腦、AMOLED手機產品等需求依然疲弱，惟大尺寸驅動IC應用在電視及高階電競顯示器產品的需求略有增溫；時序控制、電源管理IC同步呈現小幅成長。穿戴、車載與工控產品雖在第一季是傳統淡季，在出貨表現上仍保持小幅增長。

展望第二季，瑞鼎表示，預計在大尺寸驅動IC及AMOLED應用上將呈現明顯成長。大尺寸驅動IC應用在電視及高階顯示器產品的出貨量仍保有成長動能之外，應用於筆記型電腦產品也有微幅增溫的表現；AMOLED手機產品由於客戶上季調整庫存已見成效，目前已恢復拉貨動能，並因第一季基期低，預期本季將會有明顯的成長。車用與工控產品預計表現穩健；時序控制、電源管理IC預計呈現持平至小幅成長。