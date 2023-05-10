集雅社強調，相較於其他家電通路首季營收多呈現衰退，集雅社則在專賣店持續拓展下維持微幅成長。並同步公布4月營收3.03億元，年增3.52%，累計前4月營收達12.23億元，年增3.52%。

根據統計，家電通路包括全國電子、燦坤、順發等今年第一季累計營收，分別比去年同期減少5.4%、12.16%、21.57%，且經濟部統計，今年第一季的資通訊及家電設備業營業額年減8.2%，反觀百貨首季營業額1,056億元，年增12.7%，因而在百貨人潮帶動下，集雅社首季業績優於市場小幅增。

展望第二季，隨天氣逐漸轉熱加上政府一級能效補助及普發6,000元的多重加持，今年空調將有望顯著成長，加上百貨母親節促銷帶動，期望帶來家電銷售新動能；集雅社進駐Lalaport 台中南館1F，4月27日起試營運，預計5月16日正式開幕，特設Sony Center，提供Sony產品完整的體驗服務，其中更提供多款單眼鏡頭開放式體驗，5月19日台南永華門市則是擴大開幕，引進完整日、韓、美家電品牌及音響，提供購買體驗服務。

根據經濟部發布的國內零售業4月營業額動向指數，按營業額計算為51.5、按廠商家數計算為52.2，均超過50以上，代表多數業者預期4月營業額有成長的趨勢。集雅社指出，新冠疫情陰霾消散，消費者逐漸回到實體通路購物，加上集雅社長期在影音視聽設備方面建立的專業及口碑，適時搭配多項促銷優惠，可望持續帶動營收成長。