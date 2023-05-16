三井不動產株式會社代表取締役會長菰田正信表示，Mitsui Shopping Park LaLaport台中是台灣首座 LaLaport，結合了集團在日本國內、台灣以及全球各地的營運know-how，完整地應用在本設施當中，期待用最優質的服務打造時間消費型設施。一路走來，非常感謝台中市政府以及台灣糖業(股)公司的支持，以及各家協力廠商、品牌專櫃的相助。未來我們將全力以赴，成為持續為顧客帶來樂趣與感動的商業設施。

「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」自2020年6月24日起正式動工，歷經約3年的興建工程後於2023年5月16日正式開幕。三中東區啦啦寶都公司董事總經理川邊直樹表示，自試營運以來，Mitsui Shopping Park LaLaport台中就已吸引大量的人潮入館，平均平日約有超過2萬2千人、假日約4萬5千人入館。在試營運期間已積極進行各項調整，終於迎接正式開幕的到來。同時，對設施未來的發展深具信心，以本設施方圓5公里內的區域，大概就有100萬的居住人口，我們非常看好區域的消費力與未來發展，並期許首年的營業目標為65億元。