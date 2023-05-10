奇鋐今天下午舉行法說會，由沈慶行親自主持，奇鋐近幾年將重心放在網路通訊及伺服器領域，其中伺服器部分，奇鋐提供客戶機殼+風扇+散熱器，在網路通訊及伺服器產品出貨穩定成長下，降低今年營運受到全球不景氣影響。

伺服器產業陷入企業緊縮資本支出及庫存調整泥淊，加劇市場競爭壓力，法人詢問，奇鋐伺服器散熱競爭者有那些？奇鋐表示，公司伺服器散熱競爭者主要是台達(2308)、愛美達及Cooler master。

沈慶行指出，由於公司提供伺服器客戶機殼+風扇+散熱器，訂單很穩定，今年及明年伺服器業務還是會成長，毛利率也可望逐季成長。

在AI伺服器方面，沈慶行表示，今年全球伺服器約1400萬台，AI伺服器頂多10萬多顆，預估明年可以成長2到3倍，公司3D VC主要應用在AI伺服器上，佔比約10%到20%。

奇鋐第1季合併營收為118.35億元，季減19.91%，年減6.02%；營業毛利為23.36億元，季減16.4%，年增2.96%；合併毛利率為19.74%，季增0.83個百分點，年增1.72個百分點；營業淨利為13.52億元，季減19.79%，年增1.24%；營業淨利率為11.43%，季增0.02個百分點，年增0.82個百分點；稅後盈餘為10.07億元，季減6.91%，年增34.93%；單季每股盈餘為2.85元。

展望第2季及下半年，沈慶行表示，第2季會比第1季成長20%以上，至於第3季，從客戶的訂單預估來看，應該跟第2季差不多，不會比第2季差，第4季則可望比第3季好，就各產業來看，PC持平、NB下滑，通訊網路及車用會上去。

為因應供應鏈移轉趨勢，奇鋐積極擴建越南廠區，第一期工程於去年10月完成並進入量產，目前公司啟動二期工程擴建，預計年底完成，明年第1季開始投入生產，沈慶行表示，未來會有30%以上產能移到越南，且比重會愈來愈高。