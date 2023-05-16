桃園市議員蘇偉恩16日指出，近幾年桃園青創貸款、中小企業融資貸款核貸率僅約5成，建議市府開放更友善的貸款條件，提高核貸率，協助青年創業，市長張善政表示，青創第一棒多從零開始，核貸不易，桃園研擬邀請受補助且已有成效的青創團隊來桃園發展，以「青創第二棒」銜接輔導，提高創業成功率。

蘇偉恩質詢指出，打造青年友善城市是張善政的競選政見，但年輕人最關心就業、創業等問題，經查詢桃市青創貸款及中小型企業融資貸款，歷年來的申請及核貸狀況，2020年申請46件、核貸23件，核貸金額2670萬元，核貸率50％；2021年申請14件、核貸7件，核貸金額1200萬元，核貸率50％；2022年申請12件、核貸5件，核貸金額550萬，核貸率42％。

蘇偉恩說，3年來核貸率平均不到5成，申請件數已經不高，核貸率連一半都不到，質疑「青創貸款似乎存在著問題」。他也建議學習財團法人桃園市原住民族發展基金會輔導青創模式，除了給已有資源的公司行號進駐外，也應照顧到經驗或資源較少的團隊，打造桃園成為青年希望之都。

張善政表示，貸款案件數少、核貸率低且逐年下降趨勢的原因，在於青創事業多從零開始，金融單位易將其認定為貸款風險高，全台各地青年創業都可能遇到類似情況，市府雖無法干預金融機構核貸與否，但可規劃相關輔助措施，提高銀行借貸給貸款人的信心。他提到，青創第一棒多從零開始，由中央或地方提供輔導機制及補助，桃園研擬邀請受補助且已有成效的青創團隊來桃園發展，以「青創第二棒」銜接輔導，提高創業成功率。

針對青年資源友善政策，張善政說，各局處應優先輔導或採用青創產品及服務，近期推出的全新城市識別意象LOGO，即是給予青年嶄露頭角的成功案例；而原民青年朋友在音樂、文創上有特別的天分，相信未來也會有很多表現機會。

青年局長侯佳齡指出，新明青創基地發展5G、AI技術；青創資源中心提供微創資源；安東青創基地則以區塊鏈為主軸，目前也有原住民族團隊進駐使用。原民局長陳姿伶補充回應，針對青年創業政策，財團法人桃園市原住民族發展基金會於「築夢浩思hata’」青年創業基地，提供年輕人創業工作環境；原民局則設有單一窗口，協助青年族人創業、就業服務。

經發局長張誠說明，經發局的「桃園市政府辦理青年創業及中小企業信用保證融資貸款實施要點」，針對創業或已設立的中小企業提供創業貸款，並未限定青年申請。青年局長侯佳齡指出，青年局推出「桃園市青年創業貸款利息補貼計畫」，以利息補貼方式，減輕青年創業負擔。