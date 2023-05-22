由於鋒面影響，易有短延時強降雨，桃園市、新竹市、新竹縣3地已發布淹水一級警戒。桃園市蘆竹區驚傳積水不退，當地居民分享，目前蘆竹區積水約有半個輪胎高，不過汽車駕駛、機車騎士們仍努力涉水而過，希望能順利返家。

當地居民努力涉水而過。（再出發，蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團（2）臉書）

從照片中可見，蘆竹南山路積水高度約達半個輪胎、幾乎碰到後土除，不過仍有居民頂著大雨穿過馬路上的漫漫黃水。國民黨市議員錢龍呼籲，目前關於電信桿與南山路積水問題皆已通報相關單位協助搶修與處理，民眾非必要請避免外出，以保護自身安全。