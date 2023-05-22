因鋒面影響，中央氣象局晚間9時30分許發布北部7縣市大雨特報，影響到晚間飛往松山、桃園機場華信1276、馬航MH68、長榮BR238、長榮BR216、星宇JX718先後轉降高雄小港機場。小港機場指出，目前班機均已降落高雄，華信要趕在松山機場宵禁晚間11時許抵達，已離去，其餘3班機還在跑道等待。

受到鋒面影響，北部桃園、雙北等7縣市發布大雨特報，並注意強風、落雷，共有5航班在原機場遭遇風切，重飛後轉降高雄小港機場。

小港機場指出，華信1276於晚間9時6分許落地、馬航MH68於晚間9時15分許落地、長榮BR238晚間9時31分許落地、長榮BR216晚間9時43分許落地、星宇JX718於晚間9時49分許落地。

小港機場指出，班機均已降落，所有乘客均未下機。華信要趕在松山機場宵禁晚間11時前降落台北，目前已離開機場，而其它3架班機正在跑道準備離開。

據了解，根據航空公司安排，長榮BR216預計22時40分飛回桃機，長榮BR238預計22時50分飛回桃機，星宇航空JX718預計23時飛回桃機。