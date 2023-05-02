群光電能第一季合併營收為82.91億元，年減21％，主因客戶進行庫存調整。毛利率為18.7％，年增2.1個百分點。營業利益率達8.8％，年增0.1個百分點。淨利率達7％，年減0.2個百分點。毛利達15.48億元，年減11.1％，營業淨利達7.26億元，年減20％，稅後淨利為5.81億元，年減23.2％；每股盈餘為1.47元，年減23.8％。

群光電能今日亦公布4月份自結合併營收達27.43億元，年減11.5％。累計前4個月自結合併營收達110.35億元，年減18.8％。

回顧第一季，群光電能表示，總體經濟不振加上客戶積極去化庫存，衝擊公司營收，不過，雖然營收規模不佳，單季毛利率和營業利益率表現卻優於預期，不輸2021年以前的旺季水準，主因是公司產品組合經過多年的持續升級，ASP跟2年前比已經有雙位數以上的成長。在眾多產品線中，電競筆電、衛星通訊電源表現優於公司平均，智慧建築營業額更是去年同期的3倍，高毛利的雲端智能應用營收貢獻達到總營收52％，貢獻度持續放大，也成了淡季支撐獲利率的關鍵。

展望第二季及下半年，群光電能指出，PC客戶庫存去化已經大致告一段落，目前已經觀察到電競筆電、Chromebook的需求轉佳，第二季預計公司整體營運將開始有溫和復甦。下半年希望隨著伺服器電源回溫、筆電新品出貨，營運可望優於上半年。此外，群光電能積極進行多元化布局，多年投入智慧建築解決方案成果逐漸發酵，目前公司手上已累積十多個執行中的專案，專案總金額高達40餘億元，該業務繼去年營收突破5億元後，今年營收有機會挑戰15億元，將適時彌補傳統PC及消費應用疲軟的不足。

群光電能也認為，今年大環境不好是事實，但公司追求成長的決心不變，公司也深信公司的體質、彈性與多元化的成長動能，能幫助公司繳出優於業界的好成績。