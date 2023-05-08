櫃買中心12日審議宏碩系統（6895）上櫃案，該公司從事軍用、商用真空微波管、半導體設備零組件及微波應用系統設備等製造及銷售，董事長為趙勤孝，推薦證券商係兆豐證券、元大證券及中國信託證券，申請時資本額3.1億元。