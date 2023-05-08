仁寶第一季合併營為新台幣2094.59億元，較上季減少16%，亦較去年同期減少22%。雖受季節性影響致營收較上一季度下滑，但本公司持續致力於改善產品組合、提升營運效率、並加強費用控管，因此，第一季毛利率及營業利潤率較上季及去年同期成長，分別為 4.5%及1.1%，合併營業淨利季成長3%至新台幣22.54億元。

在業外支出與損失金額收斂下，第一季歸屬母公司業主之淨利較上季成長30%至新台幣13.93億元，年減幅度亦進一步縮小。單季每股盈餘為0.32元。