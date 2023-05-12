新任執行長Andrea Guerra在聲明中說，第一季中國重回成長的引擎，並推動亞太地區銷售強勁反彈。「我們於今年內首要業務是提高商店生產力，並且專注於零售業務」。

Guerra在電話會議也對分析師說，四月的數據也不錯。

除了日本的亞太地區，第一季零售營收為增加22%。普拉達特別指出，中國在該季度的末期出現加速成長。

在美國市場，如同其它奢侈品集團，普拉達也顯示出成長速度放緩，按固定匯率計算，第一季美國零售銷售僅增加5%。

但值得注意的是，許多美國消費者是在海外購買。

執行長說：「美國市場不像去年那麼的有活力，但是他們仍在購買，特別是在歐洲」。

Guerra說，也與中國遊客有關的歐洲市場出現了一點反彈，他預計下半年的反彈更為強勁。

關於普拉達的第二上市問題，財務長Andrea Bonini說，集團目前無法就上市時間給出新的資訊。