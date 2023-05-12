春雨第一季合併營收20.45億元，較去年同期減少33.1％；營業利益1.33億元，較去年同期減少44.8 ％；稅後淨利0.86億元，較去年同期減少53.4 ％。

春雨表示，台灣地區因歐美客戶持續消化庫存，下單力度減緩，銷售價量皆受影響；印尼地區基礎建設需求強勁，銷售維持一貫好表現，獲利亦表現亮眼；中國地區解封後經濟復甦狀況不如預期，業績成長較為緩慢。雖然整體營收下降，但藉由調整產品組合及生產排程，毛利率仍維持水準。

春雨表示，全球經濟趨勢尚未明朗，通膨態勢雖有緩解的跡象，但鋼鐵需求尚未回溫，加上鐵礦砂價格直落，影響客戶下單意願。而客戶庫存去化已接近尾聲，及原物料價格低檔有撐，預期營運將會落底，展望未來，樂觀看待後市需求逐季復甦。春雨將積極參與各大國際展覽，提高品牌能見度，並持續擴大與台鋼集團整合的優勢，優化流程作業，以提升營運效率。