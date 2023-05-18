富邦人壽銷售以自有通路為主，佔FYP逾7成，外部銀行通路佔比自16.4%提升至22.6%，亦有顯著提升，銀保通路業界排名穩居第一，並透過加強分期繳商品銷售，提升FYPE業績及佔比。

投資組合上，國內股票投資部位佔比上升，反映國內股市回升影響及股票配置增加；現金部位仍維持相對較高水位，將視市場變化伺機布局以提升收益，海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。富邦人壽截至3月底總投資資產達4兆7,405億元，受惠整體利息收益增加，經常性投資收益較去年同期成長13.2%，帶動投資報酬率為3.32%，與負債成本相比仍維持正利差。在保費組成調整下，損益兩平點改善。受惠金融市場回穩及金融資產重分類，2023年第一季富邦人壽金融資產未實現餘額較去年底大幅改善，截至2023年3月底淨值比約8.3%，資本適足率(RBC)近300%。

台北富邦銀行2023年第一季稅後淨利69.08億元，單季稅後淨利創歷史新高，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，年成長達60%。4月1日與日盛銀行順利完成合併，分行家數躍居民營銀行第一。受惠存放結構調整及海外放款成長，第一季利息淨收益成長2.7%。由於金融市場相對回穩及疫情解封，帶動財管及信用卡收益增加，手續費淨收益年成長17.4%。整體淨收益年增10.5%，若排除2022年第一季一次性廉價購買利益，淨收益年增達39%。台北富邦銀行2023年第一季整體放款餘額年成長4.4%，其中個人放款年成長5.7%，企業授信放款年成長3.0%，企業授信主要成長來自外幣，中小企業授信餘額年成長7.3%，動能穩健。整體存款餘額較去年同期成長6.1%，主要來自個金存款增加。外幣放款佔比增加及外幣存放比提升，帶動淨利差(NIM)及存放利差分別較上季成長2bps、4bps，受惠台美利差擴大，第一季NIM若包含SWAP收益為1.29%，較去年同期增加25bps。資產品質方面，逾期放款比率0.14%，備抵呆帳覆蓋率931.50%，皆優於產業平均。

信用卡業務方面，台北富邦銀行2023年第一季信用卡累積發卡超過80萬張，較去年同期成長3.8倍，COSTCO聯名卡貢獻超過8成以上，整體有效卡數及簽帳金額分別成長23.0%、19.9%。財富管理手續費收入年成長18.6%，客戶資產穩健成長，財管AuM年成長8%。海外分行受升息帶動淨收益年增114.6%，越南、香港及新加坡分行營運動能與資產品質穩健，海外分行稅後淨利年增達131.6%。

富邦產險2023年第一季稅後淨損42.54億元，若排除防疫保單影響，2023年第一季稅後淨利為9.7億元，防疫保單自留賠款於3月底仍有準備金餘額23.87億元，預估足以因應後續理賠需求，若排除防疫險影響，核保利潤年成長達126%，自留綜合率87.7%。富邦產險2023年第一季簽單保費成長10.2%，市佔率達25.7%，續居市場龍頭；由於投資績效持穩，投資報酬率達5.89%。富邦產險預計5月底前完成增資160億元，RBC將恢復且高於法定標準。

富邦證券2023年第一季稅後淨利15.34億元，較去年同期成長100.6%，主要受惠今年以來台股行情走升，證券金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加。展望與日盛證整併發揮效益，有助各項業務規模與市佔提升，經紀、融資、複委託、興櫃均將居市場前三大。(2-2)