全球第三大經濟體日本在今年第一季走出衰退，歸功於消費者支出大增以及疫情後觀光業回溫帶動，不過出口疲弱也令工廠活動與經濟復甦承壓。

日本出口在2021年2月萎縮，自此之後每個月都展現增長，這是因為日圓貶值使日本產品出口更具競爭力。然而依據日前公布的第一季經濟數據，上季出口額銳減4.2％，創一年半以來首次季度衰退。

4月日本對中國出口額驟降2.9％，其中汽車與汽車零件、鋼鐵外銷縮減最顯著。