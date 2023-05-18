全球第三大經濟體日本在今年第一季走出衰退，歸功於消費者支出大增以及疫情後觀光業回溫帶動，不過出口疲弱也令工廠活動與經濟復甦承壓。
日本出口在2021年2月萎縮，自此之後每個月都展現增長，這是因為日圓貶值使日本產品出口更具競爭力。然而依據日前公布的第一季經濟數據，上季出口額銳減4.2％，創一年半以來首次季度衰退。
4月日本對中國出口額驟降2.9％，其中汽車與汽車零件、鋼鐵外銷縮減最顯著。
日本官方18日公布數據顯示，受到中國需求下滑、全球經濟疲軟的影響，日本4月出口比去年同期成長2.6％，增幅遜於分析師預估的3％和3月的4.3％，寫下兩年多來最低。
全球第三大經濟體日本在今年第一季走出衰退，歸功於消費者支出大增以及疫情後觀光業回溫帶動，不過出口疲弱也令工廠活動與經濟復甦承壓。
日本出口在2021年2月萎縮，自此之後每個月都展現增長，這是因為日圓貶值使日本產品出口更具競爭力。然而依據日前公布的第一季經濟數據，上季出口額銳減4.2％，創一年半以來首次季度衰退。
4月日本對中國出口額驟降2.9％，其中汽車與汽車零件、鋼鐵外銷縮減最顯著。
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