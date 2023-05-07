中國商業聯合會6日發布5月份中國零售業景氣指數，為51.1％，較上月微升0.3個百分點，連續5個月保持在榮枯線以上。

央視新聞報導，數據顯示，零售業全面復甦態勢正在形成，企業經營信心進一步提高。

從行業分類看，5月份商品經營類指數為50.8％，較上月微降0.1個百分點；租賃經營類指數為52.2％，較上月微升0.3個百分點；電商經營類指數為51.2％，較上月小幅上升1.2個百分點。

從分指數可以看出，隨著上半年線上消費旺季來臨，電商經營者信心逐步增強，線下客流增長較快，商品經營類和租賃經營類客流量指數均達到去年5月以來的年度高峰。

分析認為，隨著大陸經濟穩定回升，旅遊和餐飲等消費較去年大幅增長，加上五一小長假的推動，人員流動和商品流通日趨活躍。中國零售業景氣指數連續穩定增長表明，零售業全面復甦態勢正在形成，企業經營信心進一步提高，零售業發展呈現上升態勢。