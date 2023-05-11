萬海航運第1季合併營收為255.58億元，季減35.33%，年減68.25%，單季稅後淨損21.18億元，每股淨損為0.75元。

萬海表示，從上海貨櫃運輸指數SCFI來看，2022年初高點5,109點，下滑至2023年3月底923點，減幅約81.93%，導致運費收入較去年同期有所減少，不過該指數5月初已回升至998點，顯示市場已看到復甦現象。

萬海航運4月合併營收81.31億元，月減7.08%，年減67.14%，累計營收336.89億元，年減67.99%。

萬海表示，受4月假期較多及終端需求因素等影響，貨量較上月減少，致使營收較上月減少，但已觀察到部分市場需求持續回復。

展望下半年，萬海表示，根據Alphaliner對航運市場供需成長預測，2023年船舶供給成長8.2%，貨運需求成長為1.4%，2024年供給成長8.9%，需求成長為2.2%，公司面對這樣的挑戰，已因應各市場經營變化，配置適合船型及調整航線來滿足客戶需求以維持公司穩健經營；從公司財報來看，公司財務結構仍然穩健，足以因應未來幾年的資本支出及外在環境的挑戰。