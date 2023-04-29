臉書母公司Meta將今年主題訂為「效率年」，以削減成本開支為主軸。Meta第一季財報整體表現亮眼，營運逐漸重回正軌，但元宇宙相關部門虧損高達40億美元（折合新台幣約1230億），即便如此，執行長祖克柏仍堅持不會放棄。

商業內幕報導，祖克柏日前表示，市場盛傳Meta逐漸降低對元宇宙的關注，「這是不正確的，我們這幾年一直聚焦在人工智慧和元宇宙上，未來也是如此。」

祖克柏說，元宇宙是個長期項目，其基本原理都一樣，仍會投入研究該領域，此外，他還提到人工智慧和元宇宙之間相輔相成，需要投資人工智慧開發為元宇宙提供動能的技術。

Reality Labs是Meta負責AR、VR等元宇宙相關部門，今年第一季虧損達40億美元，Meta預計該部門經營虧損，將在2023年增加。Meta表示，公司預計今年資本支出為300億美元至330億美元，其中包括增加人工智慧相關計畫的投資。

Meta去年11月宣布大規模裁員，裁撤1.1萬名員工；今年3月啟動新一波裁員，裁撤1萬名員工，兩波裁員共裁2.1萬名員工，同時還定位今年主題「效率年」，以精簡開支為目標。