ChatGPT讓全球看見人工智慧（AI）無限潛力，隨著科技巨頭紛紛布局AI市場，對其失控及衝擊勞動力市場的隱憂也隨之而來。面對對手來勢洶洶，谷歌（Google）積極投入AI研發，然值此之際，被譽為「AI教父」的亨頓（Geoffry Hinton）證實離開谷歌，並對這項技術感到不安，AI的發展已經超乎預期。

綜合外媒CNN、The Verge報導，亨頓及兩位學生共成立的公司於2013年被谷歌收購，他已經在谷歌任職約10年，主要從事AI研發作業，如今其中一名學生也成為OpenAI首席科學家。但隨著對AI的研究愈發深入，他開始對這項技術感到擔憂。

「如果我不去做，也有其他人會做」亨頓坦言，這是平時說服自己的說詞，但他也補充「很難預防壞人利用AI作惡。」

亨頓說，離開谷歌的原因，是為了無所顧忌的談論AI風險，而非攻擊谷歌，他強調「谷歌採取的措施十分負責任。」

亨頓警告，一些工作崗位可能會被AI取代，其發展速度遠超他和其他人預期，科幻電影成真不無可能，甚至認為AI可能會自行生成代碼並運行，消滅人類並非無法想像。

亨頓表示，AI其實能演變的比人類更加聰明，一些人對這樣的推論深信不疑，但大多數仍認為遠不至於如此，「我原本也這麼認為，需要花個三、五十年，甚至更久，但現在改觀了。」

今年3月，以特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）為首，近千名科技CEO、科學家聯名發表公開信，呼籲暫停研發更強大AI技術，因為對社會及人類構成潛在風險。