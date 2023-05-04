美國近年擴大對大陸半導體出口管制，旨在打擊其核武器研發，以及像是ChatGPT這類人工智慧（AI）發展，但大陸科技巨頭騰訊仍使用輝達（Nvidia）為大陸市場客製化的晶片，大幅縮短AI訓練時間，凸顯大陸AI產業發展，並沒有因為美國制裁而放緩。

路透社報導，美國制裁限制輝達、超微（AMD）等晶片廠對華出口，這些晶片已經成為全球科技業投入聊天機器人，以及其他AI系統的門檻。

為了顧及大陸市場，輝達特別開發一款H800晶片，據業界透露，這款晶片運作時間多了1至3成，且相較該公司在美國最好的產品，成本增加1倍。可即便如此，仍為大陸AI發展帶來不小的幫助，騰訊4月估計，「H800大幅縮減AI系統訓練時間一半以上，從11天減少至4天」。

86Research駐上海分析師查理（Charlie Chai）表示，「與我們有聯繫的AI公司，似乎認為阻礙相對較小且可控。」

政府與行業間的互動，暴露美國旨在不損害美企的情況下，放緩大陸高科技發展的挑戰，美國新規部分策略就是避免大陸完全放棄美國晶片，加倍投入晶片自主開發的衝擊。

匿名晶片高層表示，他們必須在某個地方劃清界線，但無論劃在哪，都會面臨挑戰，也就是不立刻造成打擊，但又隨著時間推移逐漸削弱大陸能力。

報導指出，美國出口禁令分為兩部分，其一是限制晶片運算精確數字的能力，鎖定制裁軍事研究用超級電腦，這確實有顯著效果，但精確數字的運算對AI而言，不是特別重要，相較下，晶片能夠處理的數據量更加重要。

而另外一種則是晶片的傳輸速率，相較前者，這對AI的打擊較為明顯，但根據路透看到輝達提供大陸市場的變體晶片效能，每秒400GB，雖然不如旗艦產品的900GB，但已經足以讓AI系統作業更有效率。

一位匿名業界人士透露，大陸晶片訓練AI時間是美國的兩倍，但依然能完成作業，只是成本可能會從1000萬美元到2000萬美元，「這很糟嗎？是很糟，但這對阿里巴巴或百度而言不成問題。」