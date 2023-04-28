聯發科在法說前一日，把握IC設計族群反彈氣勢，單日上漲2％，終場收662元；外資單日回補202張，絕對張數雖不多，卻已是4月以來單日最大買超張數，凸顯國際資金過去一段時間以來對聯發科的調節態度。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，截至目前為止，尚未看到大陸智慧機供應鏈有任何急單湧現，評估聯發科第二季智慧機系統級晶片（SoC）出貨還是備受壓抑，與大立光先前法說會的觀點相符。

針對法說可能出現的三種情境，大摩提出：首先，基本情境為第二季營收財測持平至小幅季增，毛利率約47％、營業利益率約11％～12％，且聯發科經營管理階層可能預期大陸智慧機下半年需求回溫，代表智慧機半導體庫存大致於第三季去化完畢。同時，詹家鴻擔憂，因5G SoC差異化有限，晶圓代工的產能又過剩，智慧機SoC價格競爭可能愈來愈像是結構性問題、而非產業景氣循環而已，因此，在基本假設情況下，聯發科股價可能會下跌3％～5％。

樂觀情況是第二季營收季增5％～10％，毛利率與營業利益率分別落在48％～49％、16％～17％區間，且智慧機半導體庫存本季底前就要去化完畢，若出現這樣的狀況，聯發科股價在法說會後有機會強漲半根停板。但要是出現悲觀情境，即營收、毛利率、營業利益率財測，加上對大陸智慧機終端需求看法全都失色，則股價恐挫6％～8％。