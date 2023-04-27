永豐投顧SinoPac+企業永續評鑑主要針對已發布企業永續報告書之台股上市櫃公司，採用國際準則SASB發展台股在地化ESG評鑑，依分數區分為A+、A、B+、B、C五個等級。截至3月底，評鑑A級以上公司，從前一年5.79%大幅成長至21.21%，B+從20.90%增至36.97%，台股上市櫃公司回應國際大趨勢，永續表現持續進步。

回測過去一年及兩年股價表現，不論是多、空頭行情，B+以上公司整體平均股價表現優於大盤指數，展現超漲抗跌的優質永績實力。

從產業分析，與前一年評等進步幅度最大的前五項產業為：鐵路運輸、航空、電訊服務、建築材料、海運，可以看出傳統產業對ESG管理較以往投入更多資源。

近3季(2022/6/30-2023/3/31)大盤從低谷逐步爬升，指數報酬率10.38%，而評等為A以上的公司報酬率13.80%超越大盤，評等為B+以上公司上漲11.03%，亦領先大盤，ESG優質企業表現亮眼。

紡織股中被評為「A」的公司有遠東新(1402),新纖(1409)，而紡織股王儒鴻(1476)及股后聚陽(1477)都僅有「B+」。至於電子股中護國神山台積電(2330)評鑑為 「A」，另外，NB品牌宏碁(2353)、和華碩(2357)也都獲得評鑑 「A」，英業達(2356)、聯發科(2454)，中華電(2412)等也都獲得「A」。