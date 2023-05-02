近年來公司治理的議題一直是所有企業營運的重點之一，而透過由臺灣證券交易所與證券櫃買中心聯合舉辦之「公司治理評鑑」，不僅可以協助投資人及企業瞭解公司治理實施成效，更可以提升企業永續發展。

也因此，群聯電子近幾年積極投入相關的資源，能夠獲得如此優異成績，不僅能提升群聯在資本市場的能見度，更代表著群聯長期耕耘 ESG的努力獲得肯定。

群聯電子執行長潘健成表示，企業在成長的過程中，除了專注於營收與獲利以外，對於風險的管控以及如何永續經營更是不可忽視的一環。

群聯電子透過風險管理委員會的成立、強化董事會運作結構、提升資訊透明度、持續提升產品的運作效率、取得ISO14064-1溫室氣體盤查認證等，不斷的精益求精。

這次能榮獲「公司治理評鑑」前5％，群聯甚感激動。未來群聯也將持續精進公司治理，提升永續經營績效，將ESG視為核心價值，實踐永續發展目標。