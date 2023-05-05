近年攀岩成為熱門的新興運動項目，但相較於一般運動，攀岩運動風險顯然較高，過去也曾發生墜落導致傷亡的意外，為確保消費場所安全，新北市政府今年4月間由消保官、體育處、工務局及消防局等針對本市6家室內攀岩館業者進行公安聯合檢查，發現全數業者皆不及格。

公安聯合檢查的項目包括業者「是否投保公共意外責任險」、「是否販售禮券」、「定型化契約免責條款」、「設施設備安全管理」、「建築物公共安全檢查申報」及「消防安全設備及防火管理」，查核結果中有3家業者之消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定、3家建築物公共安全檢查未完成申報、3家軟墊區欠缺警語及4家定型化契約約定免責條款，總計6家業者都有不合格之處。

消保官指出，根據本次查核結果，不合格的攀岩館有6家，不合格率高達100％，其中有3家軟墊區，欠缺警語違反《消保法》、有4家設定「免責條款」，違反《消保法》實屬無效，以上部分目前全數業者皆已改善完畢。

另外針對消防安全方面，這次檢查消防安全設備、防火管理及防焰物品等項目，有3家消防安全設備、防火管理或防焰物品不符規定，均已依《消防法》相關規定通知業者限期改善，若該業者逾期不改善或複查不合規定者，消防安全設備或防焰物品部分將依法處以6000元以上，3萬元以下的罰鍰。

防火管理部分將依法處以1萬元以上，5萬元以下的罰鍰，並得連續處罰。另受檢業者僅3家依建築法規定完成建築物公共安全檢查簽證及申報，未完成者申報者後續將以建築法相關規定辦理。

消保官表示，民眾至攀岩館消費時，應特別注意確實詳閱攀岩館有關之安全規範或聽從現場人員對於安全之指示，以避免自己或第三人受到傷害；身體患有疾病或有服用藥物、酒精時，不要使用攀岩設施；注意攀岩館人員有無相關運動證照，及攀岩館有無投保公共意外責任保險。消費者如有室內攀岩館業者相關消費問題，也可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。