美系外資表示，譜瑞-KY預估第二季營收若以美元計算，營收季增幅度落在-2%至10% ，低於市場預期，但譜瑞-KY目前看到的急單從一般NB到規格遷移的新客戶都有，這表明高速接口、驅動器IC和Windows T-con將在第二季可望有顯著復甦，然而，譜瑞-KY也有提到主要客戶第二季可能還在消化庫存，預估單季毛利率落在43~47%，其中包含一些打消庫存，譜瑞-KY庫存有機會在第二季出現有意義的減少，下半年在新品推出下，將恢復正常的季節性，USB 4也可望從下半年開始增長，整體下半年營運表現將明顯勝上半年。將譜瑞-KY目標價由1200元調升到1400元、評等加碼。

另一家美系外資表示，譜瑞-KY第一季毛利率44%，略高於市場預估的43.5~43.8%，每股獲利4.42元，獲利季減少22.2%、年減少78.8%，低於預期，主要是因為較高的運營支出。目前譜瑞-KY第二季訂單可見性仍然有限，前景略微疲軟，主要還是由於終端需求復甦弱於預期，儘管庫存情況正在改善，整體市場前景仍然充滿挑戰。此外，譜瑞-KY還看到同業採取更積極的定價措施以降低價格終端產品，尤其是在顯示端，為贏得了市場份額，雖然這不會立即影響譜瑞-KY的毛利率，但這可能會對新項目的定價策略產生負面影響。故維持譜瑞-KY目標價950元、評等中立。

亞系外資表示，譜瑞-KY釋出得第二季財報低於市場預期，主要歸因於較弱的MacBook出貨量，然而，相信Windows設備出貨量將在下半年恢復。且譜瑞-KY管理層預計第二季度庫存將大幅下降故，仍然看好譜瑞-KY下半年的復甦和規格遷移。考量第二季較弱的財測，將譜瑞-KY目標價由1200元調降到1070元、評等維持優於大盤，並將2023年的每股收益下調7%。

日系外資表示，譜瑞-KY儘管短線有急單，但其對第二季財測指引依舊悲觀，考量其急單和有限的長期訂單能見度，推估急單不見得必然轉化為盈利增長，且其最大客戶的訂單在第二季度仍恢復緩慢，主要是來在消化庫存所致。譜瑞-KY股價從2022年10月的低點反彈近63%，表現優於大盤，故將譜瑞-KY評級下調至中性，主要是預計其短期上漲空間有限，目標價由1150元調降到1100元，並將2023年、2024年每股收益略微下調4%、6%。

以美金計算，譜瑞-KY預估第二季營收落在9800萬到1.1億美元，相較第一季減少1.9%到增加10.1%，單季毛利率落在43~47%，營業費用落在2950萬至3250萬美元。

譜瑞-KY第一季營收30.39億元，季減少4.4%、年減少48.5%；單季淨利3.53億元，季減少22.2%、年減少78.67%；單季每股淨利 4.51元，創下近26個季度以來新低。單季毛利率44.05%，季增加0.05個百分點、年減少3.75個百分點；營業利益率11.88%、季減少1.92個百分點、年減少18.92個百分點。