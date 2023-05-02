詠業今天下午舉行線上法說會，受客戶庫存水位居高、客戶調節庫存及全球消費力道減弱等導致出貨減緩，詠業今年第1季合併營收 3.1億元，較去年同期減少29.5%，營業毛利為1.1億元，稅後盈餘為4163萬元，每股盈餘為0.89元。

李瑞榮表示，目前全球關鍵性零組件缺料現象雖有緩解，但全球消費力仍然低迷，產業庫存水位偏高問題仍未完全紓解，進而減緩了產業景氣回升力道，不過3月及4月拉貨動能有好一點，雖然整體市場前景仍然保守，預估第2季可望較第1季成長。

詠業科技在無線通訊產品領域上，將客戶推廣及技術開發的重心置於高精準定位天線、電腦周邊應用領域以及與工研院合作開發之低軌道衛星地面接收站與5G毫米波通訊的天線模組等新產品及新應用，晶片天線新應用已與客戶展開合作，預計下半年營收有機會進一步擴大。

在壓電超音波產品方面，將著重於新產品如智慧水中浮標、液位傳感器及流量計的開發與應用，在目前市場經濟趨弱的環境下，仍積極維持業務推廣及技術開發的能量，產能擴充及未來發展計畫仍按原定規劃逐步執行。

目前車用產品佔詠業營收比重約20%，李瑞榮表示，公司期望車用產品佔比能夠進一步提高，今年比去年持平或略好。