達方表示，第一季受供應鏈仍處於庫存去化階段，再加上傳統淡季因素影響營收與獲利表現。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業營收維持與去年同期相當，季營收貢獻比重維持在45％以上。達方IT與元件事業深耕價值客戶，完成布局越南掌握未來商機，並藉創新優化產品組合，確保毛利率持續走揚。
2023年第二季在廠商積極去化庫存，存貨水位逐步恢復健康下，公司審慎樂觀看待各事業營運表現。董事長蘇開建表示，第一季是今年谷底，第二季比第一季好，下半年會比上半年好。
達方（8163）3日召開董事會，會中通過2023年第一季財務報表。第一季合併營收為60.01億元，較上季減少11.7％，與去年同期相比則減少19.1％，稅後純益為1.43億元，季減50.5％，年減42％，稅後每股盈餘為0.51元。
達方表示，第一季受供應鏈仍處於庫存去化階段，再加上傳統淡季因素影響營收與獲利表現。以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業營收維持與去年同期相當，季營收貢獻比重維持在45％以上。達方IT與元件事業深耕價值客戶，完成布局越南掌握未來商機，並藉創新優化產品組合，確保毛利率持續走揚。
2023年第二季在廠商積極去化庫存，存貨水位逐步恢復健康下，公司審慎樂觀看待各事業營運表現。董事長蘇開建表示，第一季是今年谷底，第二季比第一季好，下半年會比上半年好。
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