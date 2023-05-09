大田董事會9日通過今年第一季財報，第一季營收13億元，比去年同期的15.30億元，年減15.03％，淨利9,864萬元，每股稅後盈餘1.18元，比去年同期的3.12元，年減62.18％。

大田董事會也通過4月合併營收2.20億元，月減41％，年減71.45％，累計今年1至4月營收15.21％，比去牛同期的23.04億元，年減33.95％。

大田表示，今年第一季獲利及4月營收不如預期，主要是品牌客戶調整庫存的影響，特別是美國市場持續受到升息、通膨影響，客戶端也相對保守下單，採觀望態度。

除了客戶保守下單之外，所得稅含未分配盈餘加增稅額、以及匯兌損失等，也是大田今年第一季表現欠佳的因素。

法人表示，這一波的高爾夫產業庫存去化，可望在上半年進入尾聲，但，由於第二季屬於高爾夫產業的傳統淡季，因此，今年第三季開始，下游客戶將陸續推出新產品，目前客戶仍相當積極的開發新品，開模數量可望逐季增加，並為營收帶來動能。