楊孝哲在111學年度大專校院高爾夫錦標賽第三回合急起直追，落後領先者僅1桿。（大專體總高球委員會提供）

111學年度大專校院高爾夫錦標賽第三回合，國立清華大學「高球一哥」楊孝哲打出零柏忌全場最低桿好表現，以低於標準桿3桿的69桿結束第三回合，總桿數217桿，僅落後領先者蘇晉弘1桿、暫居第2。

目前就讀清大運科系二年級的楊孝哲前兩回合排名第5，第三回合從第10洞出發，雖然僅抓下3隻博蒂，卻也全無失誤，打出生涯第一次「Bogey Free」及大學生涯最佳成績69桿，賽後他說：「上了大學後課業較重，得自己找時間練球，不像高中時期投入很多。今天的鐵桿沒有很到位，還好靠推桿救了不少險球，只是適合抓鳥的6個5桿洞，只抓了2隻，少了些。」

國立體大兩位現役國家隊員蘇晉弘和陳佑宇，暫各列第1、3名，同為奪冠熱門，蘇晉弘6隻博蒂、4次柏忌，本回合70桿，三回合累計216桿，暫居男子公開組第一，他從第3到第5洞連抓3隻博蒂，是超車的關鍵；前兩輪領先2桿的陳佑宇在最擅長的5桿洞僅抓2隻博蒂、吞下3次柏忌，且在第13至15洞連吞3次柏忌，最終以74桿繳卡，以總計218桿暫退居第3。

女子公開組以國體田依婷、林冠妤及清大陳葶伃三人均78桿為第三回合最佳，一路領先的清大鄭昕然打出82桿，總計234桿仍暫居第一，挑戰衛冕的國體宋有娟79桿，累計238桿，暫列第二。

一般組賽事也於20日登場，男子個人組由城市科大阮益豈和實踐大學李德軒，同以73桿暫並列第一。阮益豈與城市科大隊友謝坤霖、郭謙羿等三人，聯手以149桿（取成績較佳兩人計桿）暫居領先，較第二的國立中興大學少9桿，為尋求一般男子團體組11連霸開紅盤。