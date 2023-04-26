（15:50更新，補充最後賽事結果）於阿拉伯聯合大公國大城杜拜舉辦的2023羽球亞錦賽，26日會內賽全面展開，台灣球迷期待的寶島一姐戴資穎，在台北時間下午3點多登場，首局戴資穎21比17先發制人，第2局則克服最多5分落後，在該局中後段追上分數，並以一波4比0小高潮關門，21比18再下一城，小戴直落兩局拿下晉級16強的勝利。

現場有台灣球迷高聲喊著「小戴加油」為戴資穎打氣，讓戴資穎聽著熟悉的加油聲，努力一分一分追回，其中第2局小戴從開局1比6的5分落後，中後段靠著一波連續搶下4分，讓分數15比15平手，接下來兩人持續拉鋸，楊佳敏連續兩次失誤，讓小戴19比18超前，是這局小戴首次分數領先，隨打出一記壓線好球搶分，也出現賽末點，小戴沒給對手另一次反擊機會，下一分在楊佳敏回擊出界後，結束這場歷時32分鐘的對抗。

另一位女單好手宋碩芸首輪賽事也告捷，21比16、21比13擊退印尼選手瓦妲妮（Putri Kusuma Wardani），也前進本屆亞錦賽女單16強，下一場要對上大會女單頭號種子、日本山口茜。