新光三越推薦女生都愛的精品最新包款、最保值的珠寶金飾、潮流運動單品、紓壓家電3C，及美妝香氛新品等。（吳松翰攝）

新光三越彙整上半年流行趨勢，歸納今年最夯的「母親節5大趨勢禮品」。（吳松翰攝）

迎來疫情全面解封後最大檔，新光三越母親節檔期18天，全面擴大商品及促銷回饋陣容，首度將滿千元送千點延長為一周，會員獨享首7日（4月27日至5月3日）全館單筆滿千元贈千點，名品、珠寶、大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬元送4000點skm points。此外，普發加碼6000元放大變7000元也再次登場，使用skm pay單筆最高滿6000元送1000元電子抵用金，還有首7日skm pay獨享聯名卡滿萬元送200元、skm pay綁定zingala銀角零卡單筆滿3000元送300中租Coin等多重回饋，全台新光三越檔期目標45億元，年增約15%。

新光三越表示，今年迄今整體業績已成長約10％，尤其服飾、餐飲業種最好，都有兩位數成長，口罩解封下，加上觀光客復甦，今年以來入館來客也增加2成，故這波檔期特別首度將滿千元送千點延長為一周，有別於以往的首4日。首7日在台北南西店、台北信義新天地、台中中港店、台南新天地全館單筆滿5000元送2000點skm points；台北站前店、台北天母店、桃園站前店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄左營店、高雄三多店、skm online為全館單筆滿3000元送2000點skm points。

新光三越Roborock石頭掃拖機器人S8 Pro Ultra，加贈豪華耗材禮盒＋品牌機能後背包，特價4萬2999元。 （吳松翰攝）

新光三越獨家VIVA HEART ELEY KISHIMOTO FLASH聯名球桿袋，特價1萬7000元，8折。（新光三越提供）

觀察上半年流行趨勢，新光三越獨家規劃送禮陣容，歸納今年最夯的「母親節5大趨勢禮品」，包括「最新名品包款」，首選推薦BOTTEGA VENETA MINI SARDINE編織羊皮斜背包、預算5萬元內的BURBERRY小型Lola相機包、COACH RAE撞色托特手袋等；搭上金價上漲熱潮，「最保值的珠寶金飾」首選鎮金店JUST GOLD蔡詩芸Dizzy Dizzo聯名黃金珠寶；而看好台灣規律運動人口超過3成，「潮流運動單品」推薦日本高爾夫服飾VIVA HEART與知名設計師ELEY KISHIMOTO聯名球桿袋，及PUMA、NIKE最新上市跑鞋。

新光三越JO MALONE LONDON蘇格蘭高地系列香水，推薦價2950元。（新光三越提供）

新光三越點晴品Gin足金項鍊，推薦價2萬1100元起。（新光三越提供）

「紓壓家電3C」則推薦OSIM uDream pro五感養身椅、媽媽追劇神器iPad第十代等；「美妝香氛新品」推薦ESTEE LAUDER全台首賣的－微分子肌底原生露櫻花輕盈版原生美力限定瓶、CLINIQUE PINK HONEY護脣膏，及JO MALONE LONDON蘇格蘭高地系列香水等。

新光三越今年母親節另擴大規模打造「超級品牌周」，聯手30大重量級品牌、超過150個明星商品，連續18天於全台實體店、App精選優惠專區、skm online同步展開，隨時隨地都能選購夯品。

​世界咖啡沖煮大賽冠軍王策，獨家打造全台僅有一場的頂級手沖咖啡品香活動。（新光三越提供）

此外，看好黑金商機熱燒，新光三越skm points聯手美國手沖器具品牌「FELLOW」，以市價82折起入手，包括有「保溫瓶界愛馬仕」之稱卡特隨行保溫杯、電子溫控手沖壺及磨豆機，扣1.2萬點起換購。另知名的興波咖啡、世界咖啡冠軍王策的VWI by CHADWANG，及日本福岡冠軍咖啡REC COFFEE等，App也有精品咖啡豆扣點兌換、百杯咖啡扣點換，並邀請王策獨家打造全台唯一一場的頂級手沖咖啡品香活動。