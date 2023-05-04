億豐集團董事長粘耿豪原本身兼總經理，董事會4日決議職務調整，粘耿豪將卸任總經理、仍任董事長，並晉升副總經理粘肇紘為總經理，6月21日起生效。億豐4日在外資與自營商連袂買超下，收盤價354元、上漲了9元，漲幅約2.6％。

億豐集團第一季合併營收60.6億元，年減12.5％；若採美元計算，年減19.4％。億豐表示，首季營收呈現下滑，主因是各大零售商客戶第一季仍採庫存調降策略減少下單，也由於營收結構中，固定尺寸窗簾比重落於歷史低點，搭配合理成本與費用管控，毛利率、營業利益率均較去年同期上升，分別來到54.9％、24％的水準，部份彌補營收動能不足，也讓億豐的營業利益成為14.6億元、年減7.6％。

此外，億豐第一季出現匯兌損失0.7億元，而去年同期卻有1.5億元的匯兌利益，去年同期還有售地挹注稅後純益約2.7億元等兩項業外差異，第一季歸屬母公司業主的稅後純益11.3億元，年減25％，第一季EPS為3.85元，較2022年同期的5.14元明顯減少。

展望第二季，億豐表示，平價的固定尺寸窗簾，須面對去年同期的高基期挑戰；至於中高價位的客製化窗簾，預期動能將來自墨西哥窗簾產能擴展、新電動風琴簾與捲簾推出、丹麥與紐西蘭據點貢獻等。