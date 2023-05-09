在目前終端需求尚不明確之際，群光第一季EPS以及OPM均優於市場預期，顯示公司嚴格管控費用支出展現成效，自2021年起營業費用率已降至10％以內，去年更降至9％之內，今年第一季營業費用的金額小於上一季亦低於去年同期，在營收規模下降的同時，仍將營業費用率維持在9.1％的低檔。存貨金額降至低於2021年第一季的規模。

第一季除受到傳統淡季的影響外，NB庫存調整亦壓抑客戶拉貨力道，不過非PC產品表現仍然亮眼。群光旗下小金雞展達通訊的網通產品營收年成長達16％，居所有產品之冠，該子公司佔集團營收比重雖不高，但其營收成長率不輸網通同業大廠，並已於去年12月掛牌上市。群光AI影像產品在出貨淡季中，仍表現穩健，進一步提升第一季非PC營收占比至將近6成。展達通訊與群光AI影像產品除各自拓展業務版圖，時常發揮團結合作精神，例如AI影像產品結合展達通訊的網通專長，可共同提供total solution服務客戶，亦提升各自營收。

法人預估，群光營收將自今年第一季谷底向上攀升，隨著第二季NB出貨量回升，第二季營收將可望季增5～10％，第三季為新產品推出旺季，營收有望明顯成長。

群光也公布4月份自結合併營收為78.74億元，因AI影像產品成長強勁，營收僅小幅年減2％，顯示整體第二季營收應將較第一季表現為佳，累計1～4月自結合併營收達305.96億元，年減17％，營收下降幅度亦開始收斂。