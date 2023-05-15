富強鑫雖接獲多款大型多色塑膠射出成型設備及裝機服務訂單，第一季合併營收7.86億元，年減25.66％，營業毛利雖有2.21億元，營業費用顯著增加，營業利益448萬元，匯兌收益0.01億元等整體業外收益挹注，稅前淨利0.14億元，本期淨利734.3萬元，淨利歸屬母公司501.2萬元，股本較去年同期增加1.99％，EPS為0.03元。

富強鑫表示，今年第一季銷售區域，中國大陸、台灣、越南營收比重分別為65％、16％、4％，其中，大陸市場年增長2％，主因來自新能源車、精品家用等產業客戶，對多款包括水平對射機、轉盤多色機等大型多色塑膠射出成型設備與裝機服務訂單有需求，尤其多色塑膠射出成型機平均毛利率優於富強鑫整體平均水準，出貨比重增加，挹注富強鑫整體第一季營業毛利率從去年同期25.67％增加至28.17％。

富強鑫表示，全球大環境不景氣影響各產業大幅縮減資本支出，對富強鑫的接單動能與整體營運，帶來相當考驗，對第二季營運，富強鑫持審慎看法。然而以在手訂單來看，ESG環保永續、輕量化等趨勢，帶動汽車零配件、運動產業、家用精品等產業主要客戶訂單需求與拉貨力道保持穩定的進度。

富強鑫指出，富強鑫放大營運規模，積極攜手產業夥伴在ESG（環境 Environmental、社會 Social、治理 Governance）的面向，持續採取相關行動，不僅開拓綠色替代材料及成型新技術的業務布局、產業供應鏈管理精進、以智慧AI智造，降低能源與原物料不必要的消耗，同時進行產品銷售組合優化、生產管理效益精進等。