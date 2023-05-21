為保障民眾乘車權益，交通部公告計程車客運業須投保旅客責任險，每名乘客保額150萬，若以台中市現有計程車8248輛來說，初估約有近5成尚未依規定投保，台中市府交通局指出，若到6月15日生效日仍未投保者，將依《公路法》裁罰3000至3萬元罰鍰，呼籲計程車客運業儘速投保。

交通局長葉昭甫表示，過去法令沒有強制要求計程車客運業必須投保旅客責任險，導致部分駕駛因考量營業成本等，未為旅客投保，萬一真的發生事故，有些乘客求助無門、有些則是駕駛人必須要擔負理賠的重大負擔，得不償失。

有感於此，立法院去年通過《公路法》第65條及81條條文修正，經1年宣導，交通部今年公告實施，並將於6月15日正式生效。葉昭甫說，根據交通部2021年10月的統計資料，當時約有49％計程車尚未投保旅客責任險，依照台中市計程車8248輛計算，約有4000輛尚未投保。

交通局強調，目前台中市府管轄的市區客運業、中央管轄的公路汽車客運業及遊覽客運業等，都已經規範必須強制投保旅客責任險，計程車部分若6月15日尚未投保每名乘客150萬元旅客責任險，將可處罰3000至3萬元罰鍰。

交通局指出，法令沒有寬限期，近日已透過各種管道宣導，呼籲包括駕駛人、車行或合作社、榮車等計程車客運業，應儘速投保旅客責任險，提高乘客與駕駛人的保障，也避免受罰。