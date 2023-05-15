勤誠受惠AI伺服器需求快速成長，抵銷部分一般伺服器出貨遞延影響，加上公司在相關應用提前布局，去年已取得贏得多個專案，今年下半年進入收割期，包括美、中既有客戶及新開發客戶，AI高階專案將「開花結果」，GPU BOX大型專案有3個即將量產，還有5、6個合作持續洽談之中，營運動能下半年將明顯優於上半年。

陳亞男指出，AI相關現階段需求非常旺盛，加上庫存去化預計第二季告一段落，公司在手訂單也很明確是上升趨勢，營收、獲利都可望改善，第一季為全年谷底，「不可能會更差」，設定目標毛利要逐季成長，力拚持平去年，甚至有機會優於去年表現。

法人指出，勤誠近期接下較多AI伺服器專案較偏向高階應用，相對而言，機箱設計、開發難度較高，與客戶合作已到POC、小量生產階段，看好在下半年量產之後，未來可望成為優先共同設計供應商，藉此取得更多更具規模的訂單，進一步提升營收貢獻。

據悉，勤誠去年第四季整機出貨約50萬台，今年首季為30萬台，以全年來看，目前訂單能見度維持在一季水準，在AI需求快速成長下，後續洽談訂單則已往明年以後在規劃當中，今年出貨台數估持平去年水準，且因AI新應用及新平台產品帶動出貨組合優化、產品平均單價（ASP）為成長趨勢。

此外，勤誠今年強化標準品發展，鎖定AI、Storage、Edge及Cloud四大應用，並回歸5月底舉辦的Computex，邀請重要客戶參加，今年OTS營收占比拚達3成。

面臨伺服器終端客戶景氣縮減，陳亞男坦言，勤誠今年首季確實有受到影響，但主要是受景氣因素，使得客戶投資觀望，預料只要經濟開始回升，伺服器雲端拉貨力道還是會回來，並非真正砍單。

另針對客戶重視地緣政治風險，提出分散生產風險需求，陳亞男表示，勤誠目前會以在北美建置「小而美」的打樣廠為主要規劃方向，預計在未來一年至一年半時間進行，強化在地化服務。