1團共38人的旅行團，昨天從台北出發前往宜蘭縣南澳鄉澳花瀑布健行，但游姓男子在澳花瀑布賞景後，獨自往瀑布方向下切未歸，也無法聯繫上游男，宜蘭縣消防局接連2天前往現場搜救，截至今天（21日）中午仍未尋獲。

宜蘭縣消防局接獲花蓮縣消防局轉報，報案人表示其與先生游姓男子步行前往澳花瀑布賞景，但游男獨自往瀑布方向下切後未返回，迄報案時均無法聯繫上。昨宜蘭消防出動7車13人前往事故現場，出動空拍機協助空中偵搜，經搜尋澳花瀑布溪谷及山區步道後仍未發現游男。

今天消防局再出動7車、13人前往事故地點搜救，並派遣資通訊義消攜帶空拍機協助空中偵搜，消防局協請噶瑪蘭救難協會支援潛水人員3名。

消防局表示，目前搜救人員在陸域部分分成2組搜尋，一組沿溪谷搜索，另一組往報案人所述最後走失位置附近擴大搜尋，水域部分由噶瑪蘭救難協會潛水人員負責水下深潛搜尋。