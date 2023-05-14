2022年11月30日，美國初創公司OpenAI推出ChatGPT。五天用戶數就破100萬，兩個月後，月活躍用戶數就突破1億，成為人類歷史上用戶數增長最快的消費級應用。央視財經頻道13日播出的《對話》節目中，360集團創始人周鴻禕和百川智能創始人兼CEO王小川都認為，不會用GPT的人未來會被淘汰掉。

ChatGPT是由美國OpenAI公司開發的大型語言模型，它是一種深度學習模型，通過對大量文本數據進行預訓練，能生成像人一樣的文本回覆。ChatGPT可以用於多種任務，包括文本翻譯、總結提煉中心思想、一鍵式生成PPT、寫廣告文案、視頻編輯、圖像識別、編寫程式等任務。

ChatGPT-4.0已經是地球上最聰明的「人」

周鴻禕表示，這次人工智能是真的，不是假的，它不是像過去做的人工「智障」，是「弱」人工智能，或者是垂類的人工智能，它是通用人工智能。ChatGPT-4.0已經是地球上最聰明的「人」了。所有高科技公司都在打造自己的大模型，至少是「千模大戰」，不出意外，很快會發展到「萬模大戰」。

做大模型猶如「煉丹」

王小川表示，做這個事情需要三個東西，第一是資金，想做到OpenAI的水平，錢肯定是一個重要的方面；第二是認知，認知建立和打開需要我們共同的努力；第三是組織能力，這不是個人行為，不是一兩個人在實驗室就能做的。

周鴻禕形容，整個訓練有點像「煉丹」，在化學元素表沒有被發現之前，「術師們煉丹」就是在一點點改配方，有很多不確定性，所以OpenAI也蹚了很多坑。

不會用GPT的人未來會被淘汰？

王小川認為，每個人都有能力去擁抱它。未來不會用GPT，就像現在還不會用搜索引擎的人。

周鴻禕預言，不會用GPT的人未來會被淘汰掉。大家不要把它看成一個新時代的搜索或者是新的聊天機器人，這只是它第一個版本的包裝而已。我覺得在三到五年裡，各種行業都要被GPT重塑一遍，所以現在是誰不擁抱人工智能，誰就要被淘汰。

哪個行業會先被取代？又會出現哪些新行業？

周鴻禕指出，他個人認為大部分不會被代替掉。就像軟體工程師，GPT不能取代軟體工程師，它雖然現在能寫代碼，寫具體的模塊或具體的功能，但整個程序的結構還是要有系統架構師。

王小川認為，不是把GPT當成工具，反而把它當成夥伴。它不光提高我們的生產效率，而是能夠幫助我們解決「怎麼做」的問題。人類會走到一個新的境界，而不是原來工業革命裡一種典範的變化。今天有GPT這樣的技術之後，很多事情就被「端」到「端」取代了。每個人可以去感悟世界，可以活得更加自我，找到自己真實存在的意義。

清華大學新聞學院教授沈陽表示，深層次AI已經能夠做到超越一般人水平的這種行業，就會被明顯替代。像我們團隊，現在基本全是機器翻譯。同時，未來會出現很多新的職業，例如提示師。AI有一個特點，提問人的提問能力越強，它回答的能力也越強。新的職業還在不斷地催生當中，薪酬也很高。