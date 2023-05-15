鈞興15日董事會承認第一季財報，第一季合併營收5.87億元、營業利益0.80億元、稅後淨利0.65億元、EPS從去年同期1.57元降至1.23元。

鈞興表示，鈞興第一季電動工具、園林工具、智能傳動產品、工業縫紉機應用領域營收比重分別為68.94％、19.67％、7.04％、1.40％。鈞興為積極滿足客戶要求，拉升越南廠生產比重，並提升生產自動化及智能化生產效率，第一季整體毛利率維持30.01％，毛利率比去年下半年低谷回升至三成以上。

鈞興指出，部份客戶雖嚴格控管採購、庫存管理策略，鈞興仍積極深化既有客戶業務合作，觀察目前客戶庫存調整情況已落底，整體拉貨力道呈逐步拉升表現，有望挹注整體未來營運動能，對第二季營運審慎樂觀。

鈞興指出，鈞興看好主要客戶訂單需求增溫、新產品出貨挹注，積極擴大各領域業務接單表現，拓展電動助力車（E-Bike）業務有進展、並加大推廣新款下管型中置電機產品，下半年有機會陸續發酵且貢獻營運。