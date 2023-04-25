美系外資表示，根據大立光(3008)、台積電(2330)法說釋出的內容顯示，智慧型手機晶片庫存的消化比預期來的慢，庫存消化周期將會延長。聯發科則預計在4月28日舉辦法人說明會，只是，截至目前為止，沒有看到大陸智慧手機供應鏈有任何緊急訂單，預期第二季智慧機SoC(系統單晶片)恐持續維持低迷。

美系外資針對聯發科第二季財測釋出3種情境可能；首先，聯發科下半年仍看不到終端需求前景，智慧手機半成品庫存消化持續到下半年，則第二季營收季減少5%、毛利率落在45~46%、營業利益率小於10%；再者，大陸智慧手機需求在下半年恢復，智慧手機庫存消化在第三季完成，則第二季營收和第一季持平、毛利率落在47%、營業利益率11~12%；最後，即聯發科看到大陸智慧手機正在復甦的跡象，因此，智慧手機庫存消化可能會在第二季完成，則聯發科第二季營收季增長5~10%、毛利率落在48~49%、營業利益率16~17%。另外。美系外資也認為上述3種情境中，以第二種情境的可能性最高，達50%。

最後，美系外資也表示，現階段正在擔心聯發科將面對的定價競爭，是結構性的，而不是周期性的，主要是因為台積電6/7奈米產能現階段綽綽有餘，且距離下一代6G技術週期還有5~7 年，故重申聯發科評等減碼、目標價618元。