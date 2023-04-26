台積電赴美投資數百億美元建廠，但美國政府隨後提出的晶片法案細則，卻讓台積電、三星等業者大為反彈。據悉，與美國商務部關係密切的美國半導體協會（SIA）高層，為此特地在日前祕密來台，與台積電董事長劉德音商談。

據《鏡週刊》今（26）日報導，美國半導體協會執行長紐佛（John Neuffer）、副總裁白石(Jimmy Goodrich)，在本月12日時祕密來台造訪台積電總部，除劉德音親自接待外，包括台積電資深副總經理侯永清、台積電法務長方淑華等人都出席會面。

報導指出，該次會面是在一周前才拍板，多年未來台的紐佛突然造訪，傳出與劉德音日前針對美國晶片法案細節表態「有些條件無法接受」有關，除了想進一步確認台積電的態度外，更重要的是替美國相關人士傳達意見。

因台積電、三星等大廠均對美國晶片法案的細則有所反彈，傳出美國商務部將調整部分內容，如今紐佛親自訪台，除造訪台積電外，還拜訪了同為SIA會員的聯發科，讓業內人士期待美方態度將有所轉變。