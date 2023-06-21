立法院今年一月修法通過農保喪葬津貼15萬3000元提高至30萬6000元，該案源於雲林縣長張麗善去年8月舉行記者會呼籲中央修法，但縣議會民進黨團日前質詢指張麗善爭功，邱議瑩版本更早提出，張麗善21日提出文件證明邱議瑩提的是「農保生育給付」，並非喪葬津貼。

雲林縣20個鄉鎮市農會去（2022））8月5日聯袂向縣長張麗善（前排左六）陳情，呼籲中央修法把農保喪葬津貼應提高至30.6萬元，以符合物價水平。（本報資料照片）

無黨籍縣議員蔡東富去年5月接受農民陳情，農保條例1989年施行以來保費調高1、2次，33年來物價上漲幅度大，喪葬津貼15.3萬已經不夠，至少應提高至30.6萬元。

張麗善8月5日舉行記者會呼籲中央修法，並向立法院國民黨團總召曾銘宗陳情提案，今年1月10日立院修法通過提高農保喪葬津貼，已於2月10日生效。

縣議會民進黨團日前指出立委邱議瑩去年3月就質詢過農保條例，比所有立委都早，張麗善是在「割稻尾」，不過根據畫面資料顯示，邱議瑩去年3月11日質詢的是「農保生育給付」偏低。（周麗蘭翻攝）

縣議會民進黨團日前指出立委邱議瑩去年3月就質詢過農保條例，比所有立委都早，張麗善是在「割稻尾」。

張麗善21日舉證指出，邱議瑩去年3月11日質詢的是「農保生育給付」偏低，根本與農保喪葬津貼無關；本案是她接到蔡東富議員陳情後決定尋求曾銘宗立委協助，曾銘宗在10月提案修法，是所有版本中最早的，後來楊瓊瓔立委也自提一版本。

張麗善表示，行政院版本的農保喪葬津貼修正條文早在去年12月22日通過後，立委劉建國、蘇治芬今年1月4日才連署立委伍麗華的提案，如果民進黨也認同農保喪葬津貼調高是重要的為何不提，何況是立院最大黨，她身為縣長同時做立委的事，是誰要被檢討？

張麗善強調，她當第九屆立委時提案修正農業天然災害救助標準提高補助；最近審計部要求農糧署追回農損救助，也是她呼籲修法保障農民權益；農水路更新補助年限今年起從1971年放寬至1980年都是她率先爭取，如果民進黨要抹滅她的用功，只會凸顯該黨立委應作為而無作為，她很遺憾現在幾乎無農業立委可為農民發聲。