國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker,BCM）是國際技能組織（WorldSkills International,WSI）舉辦的國際競賽活動，參賽團隊成員年齡必須為18至35歲，主要目的在於激發青年將技能延伸應用於社會創新，培訓其解決社會問題的創新能力，並依據聯合國17項永續發展目標（SDGs）設計解決方案。

為此，勞動部特別訂定「輔導青年參加國際社會創業家培訓競賽獎勵計畫」，提供獎勵挹注並鼓勵青年組隊參賽，讓青年參與國際社會創新，過程中除舉辦說明會由前輩現身說法，也提供業師諮詢輔導資源。臺灣近幾年參賽團隊皆於初賽全球數百個團隊的激烈競爭中入圍前30名，最後並獲得前3名的佳績。

「不浪你玩」、「太平藍」及「新港社區合作社」3支青年團隊參賽隊伍的作品介紹及相關資訊已置於勞動部社會經濟入口網，請大家繼續為他們加油打氣，期許他們再接再厲，在社會創新領域發光發熱。