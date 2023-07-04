今年度馬來西亞台灣形象展係連續第7年舉辦，獲得馬來西亞全國工商總會(NCCIM)、馬來西亞廠商聯合會(FMM)、馬來西亞中小企業公會(SME Malaysia)及馬來西亞臺商總會(TWCHAM)等20個馬來西亞產業公協會高度重視與支持。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表葉非比也指出，台馬經貿熱絡，2022年台馬雙邊貿易額高達366億美元，為歷史新高，較2021年增長36.2%。外貿協會市場拓展處副處長陳怡君表示，過去6年馬來西亞台灣形象展共吸引987家參展商以及14萬4494位實體與線上展覽的訪客，成功創下3.7億美元潛在台馬商機。面對新冠疫情重塑全球產業供應鏈，台灣企業在AI、大數據、雲端等應用與系統逐漸成熟，都將是馬來西亞推動工業4.0、邁向智慧醫療、落實淨零排碳等政策的最好商業合作夥伴。

2023年馬來西亞台灣形象展集結160家台灣廠商、將展出220個攤位，以工業4.0、智慧醫療、清真、循環經濟，以及智慧時尚生活等5大主軸，展示台灣最新的產業解決方案和產品，另有一對一商機媒合會和產業研討會，不但能促進台灣和馬來西亞企業間的互動，也為台灣廠商全方位搭建商機平台，爭取商機。