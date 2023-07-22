新北市警察局配合警政署執行「全國同步掃黑專案行動」，並同步實施「打擊詐欺行動」，自7月13日起至7月21日止，已檢肅竹聯幫、天道盟等幫派組合分子首惡4人、成員33人，並查扣各式刀械棍棒、K他命、咖啡包、不法所得3000餘萬元，另查獲詐欺集團20件、犯嫌103人。

專案期間新北警鎖定竹聯幫及天道盟等幫派成員，其中以「竹聯幫仁堂弘仁會」楊嫌為首的暴力犯罪集團，多次前往被害人住家暴力討債，此次一舉緝獲5人到案。另5月底新莊區發生槍擊案，專案小組檢肅「竹聯幫仁堂弘仁會」日籍幹部飯窪大輔為首的暴力犯罪集團，因詐欺不法所得分配利益問題涉嫌凌虐、拘禁及槍擊等犯行，經報請新北地檢署指揮，刑警大隊會同新莊、土城警分局逮捕飯窪大輔等7人到案。

另在查緝詐欺案件部分，刑警大隊偵破轉帳水房，查扣不法所得2375萬元，新店分局查獲詐欺集團3件，查扣現金332萬餘元，新莊分局查獲車手集團1件，查扣現金262萬餘元。

新北市警局表示，警方將持續針對幫派賴以維生的詐欺、毒品、槍枝等全力查緝，斬斷非法金流，亦對幫派據點實施威力臨檢，清查掃蕩幫派堂口，斷絕非法經濟活動，瓦解危害治安幫派組合。

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