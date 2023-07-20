周三收盤，道瓊指數漲109.28點或0.31%，報35,061.21點。標普500指數漲10.74點或0.24%，報4,565.72點。那斯達克指數漲4.38點或0.03%，報14,358.02點。費城半導體指數跌40.70點或1.06%，報3,801.66點。

標普500指數11大類股以房地產股漲1.12%，表現最佳；其次為公用事業股漲1.02%。原材料股跌0.52%，表現最疲弱；其次為科技股跌0.27%。

銀行股延續近來的漲勢，標普500銀行股指數大漲1.70%，連漲第3天，在過去9個交易日就有8次收高。

高盛漲0.97%，儘管獲利創下3年新低，但執行長David Solomon稱投銀業務已經出現復甦跡象。這與周二其他大行的說法相呼應。

KBW地區銀行股指數收漲2.90%，亦連漲第3天，並創下3月10日以來收盤新高。

蘋果公司正在開發人工智慧（AI）產品的消息給科技巨頭圈投入震撼彈，微軟應聲下挫1.23%，使那斯達克指數漲幅受抑。輝達亦跌0.88%，谷歌母公司Alphabet跌1.40%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.69%。

隨著財報季逐漸進入高峰期，根據Refinitiv的數據，美股第二季企業獲利估減少8.2%，較本月初的預期（跌5.7%）悲觀。

美國交易所成交量總計為109.8億股，過去20日全日均量為105.7億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為2.05：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.32：1。

標普500指數有40檔成分股創下52周新高、無一創新低。那斯達克指數有144檔創下52周新高、60檔創新低。